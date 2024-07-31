'Нас будут критиковать': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что россияне 'поехали за позором' на Олимпиаду-2024

Олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал позорным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024, где они выступают в нейтральном статусе и пока не добились высоких результатов. Бывший биатлонист также расстроился из-за того, что диктатору Владимиру Путину "было сложно запретить участие" атлетам.

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Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Четырехкратный победитель Игр раскритиковал спортсменов, которые согласились выступить в столице Франции, фактически назвав их предателями и изгоями спортивного сообщества РФ.

"Запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается. Сейчас нас в мире будут критиковать еще больше, говоря: "Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?", – возмутился Тихонов.

Ранее глава тренерского совета сборной России по фехтованию Марк Ракита потребовал от россиян "высказать презрение" Европе из-за Олимпиады-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, российская олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова со словами "в Европе мозги наперекосяк" попыталась высмеять церемонию открытия ОИ в Париже.

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