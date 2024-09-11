'Народ совсем за конченных держит'. Глава ОКР унизил россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что все средства, которые должны были быть потрачены на поездку на Олимпийские игры-2024 в Париже, уйдут якобы в детский спорт. Глава ОКР решил не придумывать ничего нового, а в очередной раз унизил россиян ложью в стиле "санкции нам на пользу".

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"Мы детям готовим все наши лучшие предложения, тем более средства у нас есть, мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпийские игры в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей, дети – это наше будущее", – сказал Поздняков в интервью ТАСС.

Такие слова чиновника вызвали ярость у российских болельщиков.

"Может харош уже аккумулировать то? Дайте народу пожить...", "А раньше зачем тогда на ОИ ездили? Надо было детский спорт финансировать а не по заграницам кататься! Совсем за конченных держит народ. Сказки тут лепит нехороший дядька", – пишут юзеры.

Также россияне комментируют фразу "наших детей", с сарказмом отмечая, что дети Позднякова смогу теперь купить новую элитную недвижимость.

Напомним, что команда индивидуальных нейтральных спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже была представлена 32 атлетами в 10 видах спорта. В команду нейтральных атлетов вошли 15 спортсменов из России и 17 спортсменов из Белоруссии, которые из-за вторжения России на Украину и связанных с ним санкциями выступали в нейтральном статусе.

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