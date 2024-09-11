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"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
861
'Народ совсем за конченных держит'. Глава ОКР унизил россиян

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что все средства, которые должны были быть потрачены на поездку на Олимпийские игры-2024 в Париже, уйдут якобы в детский спорт. Глава ОКР решил не придумывать ничего нового, а в очередной раз унизил россиян ложью в стиле "санкции нам на пользу".

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"Мы детям готовим все наши лучшие предложения, тем более средства у нас есть, мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпийские игры в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей, дети – это наше будущее", – сказал Поздняков в интервью ТАСС.

"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян

Такие слова чиновника вызвали ярость у российских болельщиков.

"Может харош уже аккумулировать то? Дайте народу пожить...", "А раньше зачем тогда на ОИ ездили? Надо было детский спорт финансировать а не по заграницам кататься! Совсем за конченных держит народ. Сказки тут лепит нехороший дядька", – пишут юзеры.

"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян

Также россияне комментируют фразу "наших детей", с сарказмом отмечая, что дети Позднякова смогу теперь купить новую элитную недвижимость.

"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян
"Народ совсем за конченных держит". Глава ОКР унизил россиян

Напомним, что команда индивидуальных нейтральных спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже была представлена 32 атлетами в 10 видах спорта. В команду нейтральных атлетов вошли 15 спортсменов из России и 17 спортсменов из Белоруссии, которые из-за вторжения России на Украину и связанных с ним санкциями выступали в нейтральном статусе.

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