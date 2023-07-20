'Нанесла урон': легендарной спортсменке угрожают уголовным делом в России

Против олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой могут возбудить уголовное дело, если будет доказано, что она является действующим военнослужащим армии РФ. Легендарная прыгунья с шестом назвала свое офицерское звание номинальным, что и должно послужить поводом для разбирательства.

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Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" заявил депутат Государственной думы Николай Валуев. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе назвал ударом по репутации России высказывания Исинбаевой после бегства в Испанию, чем могут воспользоваться западные страны.

"Если она до сих пор военнослужащая, то это заявление может и под статью попадать. Если же она не на службе, то это отказ от прошлого и ложь. Человек, надевший погоны, не имеет номинального ничего. Она нанесла подобным заявлением урон нашим спортсменам. На Западе могут этим воспользоваться. Это очень большой идеологический и репутационный удар. Исинбаева входит в заслуженную комиссию, но в прошлом она была военнослужащей. Это прошлое, оно уже было", – сказал Валуев.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал исключать Исинбаеву из своего состава, несмотря на ее службу в армии РФ и поддержку диктатора Владимира Путина. В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дагестане придумали "страшное наказание" для сбежавшей в Испанию Елены Исинбаевой, вызвав насмешки в сети.

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