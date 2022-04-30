"Нанес колоссальный вред". Команда по Доте-2 разорвала контракт с россиянином, нарисовавшим Z во время турнира

Российская команда Virtus.pro разорвала контракт со своим игроком по Dota 2 Иваном Москаленко по прозвищу Pure, сообщается на сайте команды. Москаленко в официальной игре против Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы нарисовал букву Z на мини-карте.

Инцидент случился перед матчем, когда спортсмены развлекались в ожидании битвы. Через несколько секунд литера была закрашена, однако это не спасло команду от дисквалификации.

Virtus.pro напомнила, что у любых поступков есть последствия, независимо от того, были ли эти действия умышленными или нет.

Также в команде обратили внимание, что они категорически против разжигания ненависти в киберспорте. Именно поэтому у Virtus.pro нет другого выхода, как прекратить с Иваном любые отношения.

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"Клуб разрывает контракт с Иваном за действия, которые недостойны профессионала. Его действия привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом", – говорится в сообщении.

Позже в комментариях одному из болельщиков Москаленко заявил, что случайно нарисовал именно эту букву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов получил получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летний спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках "Za мир", который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.