Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в игнорировании требований России. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с типичной для представителей РФ надменностью добавил, что его не интересуют Игры-2024 в Париже.

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Об этом Лайшев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Глава Федерации самбо Москвы пожаловался на то, что россияне утратили влияние в мировом спорте, и потребовал от властей страны-агрессорки чаще устраивать альтернативные Олимпийские игры.

"Я отношусь с безразличием к этой Олимпиаде. Нам нужно обращать внимание на себя, устраивать параллельные игры и придавать им значимость. Нам надо готовиться к своим Олимпийским играм, которые мы можем организовать. Нам плевать, что они там проводят, потому что это игнорирование всех наших просьб и требований. Надо другими глазами смотреть на происходящее. Они не церемонятся с нами. А мы должны перед ними что-то просить? Хватит уже. Нам плевать на эти Олимпийские игры", – сказал Лайшев.

Отметим, что недавно в грандиозный цирк превратились Игры БРИКС, которые принимала Казань. Россияне заявили на турнир 20 фейковых сборных, а во многих соревнованиях участвовали по одному спортсмену.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тхэквондист Максим Храмцов возмутился недопуском на Олимпийские игры 2024 года в Париже и пожаловался на то, что МОК украл у него мечту.

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