Международный олимпийский комитет (МОК) отказался подтверждать информацию, что российские спортсмены, которые поддерживают Владимира Путина не будут допущены к Олимпийским играм-2024. Base of Ukrainian sports получил уклончивый ответ от МОК, где не подтверждается, что сторонники главаря Кремля пропустят ОИ в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и без национальной символики.

"Обращаем ваше внимание на детали, которые написаны в пунктах "Поведение" и "Регистрация событий" принципов участия в соревнованиях для индивидуальных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Играх-2024 года в Париже. Они дают четкое представление об области применения, и нам нечего добавить", – говорится в сообщении МОК.

Base of Ukrainian sports ответ от МОК разместил на совместной фотографии российского тхэквондиста Максима Храмцова, который открыто поддерживал Путина. Храмцов ранее завоевал лицензию на ОИ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава пресс-службы Кремля заявил, что МОК обязан не обращать внимание на вторжение России в Украину и вообще не интересоваться этой темой. Организация также должна снять любые ограничения в отношении представителей РФ и допустить их к соревнованиям с национальной символикой.

Позже Песков собрал массу нелестных комментариев от российских болельщиков своими словами, что без такой великой страны как Россия, олимпийское движение обеднеет.

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