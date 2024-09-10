'Нам что, нечем ответить?' В РФ закатили истерику после лишения России 1-го места в зачете Олимпиады-2014

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в ярость из-за того, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на решение отобрать у него и сборной РФ "золото" эстафеты из-за нарушения антидопинговых правил.

Видео дня

В комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" Тарасова назвала это решение несправедливым. В то же время она возмутилась тем, что страна-агрессорка, которая погрязла в допинговых скандалах, не в состоянии ничего сделать для защиты спортсменов.

"После каждых соревнований есть допинг-контроль. Эти пробы берем не мы сами. Не могу понять, в чем дело! Нас совсем хотят затопить? Получается, они нас топят, а мы с удовольствием топимся. Нам что, нечем ответить? Нам надо принимать какие-то действия в защиту наших спортсменов. Потому что российский спорт на допинге. не держится! С чего это они через десять лет нашли того, чего не было. С какой стати? Не понимаю, как это может быть", – сказала Тарасова.

Напомним, после Игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемая Служба внешней разведки России обвинила США в подготовке материалов по дискредитации спортсменов из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки