Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпийских играх является результатом недофинансирования спорта, – Палатный

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх является следствием недофинансирования массового спорта в стране. Она состоит из 157 спортсменов.

Об этом сказал глава исполнительного комитета политической партии "Удар" Артур Палатный, передает пресс-служба. По его словам, с каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается.

"Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов происходят не благодаря, а вопреки государству", – отметил Палатный.

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Он подчеркнул, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", – отметил глава исполкома "Удара".

По мнению политика, стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепления общего здоровья граждан. Палатный рассказал, что благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках.

"Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным оборудованием. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", – подытожил политик.