'Находимся в шоковом состоянии'. Сборной Украины устроили подставу на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики допустила команды из России и Беларуси на клубный чемпионат мира по художественной гимнастике в нейтральном статусе. При это согласно рекомендациям МОК, российские и белорусские атлеты могут выступать на турнирах лишь индивидуально – без допуска к командным соревнованиям.

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Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина заявила, что такое решение организаторы приняли только когда приехала Украина.

"На данный момент вся украинская команда находится в шоковом состоянии. Нам сообщили, что команда из Беларуси будет участвовать в качестве нейтральных атлетов, но в командных соревнованиях только после нашего приезда. До этого информации об их участии в соревнованиях не было", – цитирует Ирину Дерюгину tribuna.com.

Тренер подчеркнула, что ни ее, ни Федерацию никто об этом не предупреждал.

"На данный момент мы спросили у организаторов, каким образом эти спортсменки были допущены к клубным соревнованиям, ведь в таких соревнованиях в качестве команды они не должны участвовать. У нас очень много вопросов к организаторам", – подытожила Ирина Ивановна.

8 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и беларуских к ОИ-2024 года в нейтральном статусе. Речь шла об индивидуальных видах программы, а сами атлеты должны были соответствовать определенным критериям.

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