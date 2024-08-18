'Надоело видеть, как порочат наш русский язык'. 7-кратная чемпионка Украины по легкой атлетике призвала не стыдится говорить по-русски

7-кратная чемпионка Украины в прыжках в высоту Оксана Окунева призвала не делить украинцев по языковому признаку и с уважением относиться к их выбору говорить по-русски. Эмоциональный пост 34-летней уроженки Николаева, выигрывавшей в 2017-м Универсиаду, опубликовал в Instagram портал Ukrainian Athletics.

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Окунева призналась, что ей "надоело видеть посты о том, как порочат русский язык" и обратилась к "националистам из Западной Украины".

OBOZ.UA приводит текст сообщения. Авторская стилистика и орфография сохранены.

"Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка. Славяне были разделены на племена и каждое имело свои диалекты и акценты. Большая часть коренных граждан Украины, ихних предков, живших еще до появления Украины, говорили и говорят по-русски. Русский язык придумал не Путин, и не Ельцин, и не их предшественники! Как говорил украинский поэт Тарас Шевченко: "Чужому научайтесь й свого не цурайтесь".

Если на нашем русском языке говорит враг, мы не должны его стыдиться. Призываю националистов не разделять Великий Украинский Народ по языковому признаку", - написала Окунева.

Позже Окунева удалила это сообщение у себя в Facebook. Спустя некоторое время пост пропал и на странице Ukrainian Athletics.

Ранее супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза, общаясь с подписчиками в Instagram, однозначно заявила, что не собирается переходить на украинский язык и будет говорить по-русски. Кроме того Лиза упрекнула пользователе в интернете в лицемерии.

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