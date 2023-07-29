'Надо линять с 'Титаника'. Чемпион Европы отказался выступать за Россию и сменил гражданство

Известный российский гроссмейстер Антон Демченко решил выступать за сборную Словении, говорится на сайте Международной федерации шахмат (FIDE). 35-летний уроженец Новороссийска является чемпионом Европы 2021 года.

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В 2017-м и 2019-м Антон принимал участие на Кубке мира. На момент публикации новости он занимает 137-е место в рейтинге FIDE.

В комментариях российские болельщики поддержали свой ход своего бывшего соотечественника.

"Все понимают, что ЭТО затянулось до бесконечности. И если не при кормушке, то надо линять с "Титаника"..." - пишут юзеры.

9 июля стало известно, что известный российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко будет выступать за Австрию.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова, получив паспорт Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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