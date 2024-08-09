Над украинской спортсменкой устроили 'медальную пытку' на Олимпиаде-2024 свои же тренеры

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк жестко высказался в адрес главного тренера сборной Украины по тяжелой атлетике Юрия Кучинова. Последний обвинил свою подопечную Камилу Конотоп в том, что она не превозмогла травму задней поверхности бедра, полученную во время выступления на Олимпиаде-2024, и не смогла побороться за медали.

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"Есть спортсменки, которые одолевают эту боль и идут дальше. Очевидно, у нее не хватило воли, которую следовало проявить. Она на тренировках рвала 110 кг и толкала 135 кг. Ей было по силам выиграть Олимпийские игры. Она поняла, что когда у нее лопнуло, ситуация вышла из-под контроля", – сказал Кучинов в комментарии "Суспильне Спорт".

Это высказывание наставника "сине-желтых" возмутило Бабелюка. В своем Telegram-канале он обвинил тренера в пренебрежении к здоровью спортсменки, ведь Кучинов заставил Конотоп продолжать выходить на помост, несмотря на травму.

"Несмотря на очевидность травмы, тренеру хватило тупости и наглости заставлять атлета выходить на паркет и поднимать над головой 100-килограмму штангу. На свой риск Камила вышла на позицию, борясь с травмой, но не смогла поднять вес. На что тренер не смог изрыгнуть ничего лучше "ей не хватило воли". Во всей этой ситуации очень жаль Камилу. Я понимаю, что это Олимпиада, но показателем цивилизованности страны является забота о здоровье своих спортсменов, а не медали, полученные пыткой своих подопечных", – написал врач.

Отметим, что Конотоп считалась одной из главных фавориток на медали в соревнованиях штангисток в весовой категории до 59 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк принесли Украине очередные медали Олимпиады-2024.

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