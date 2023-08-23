На войне с Россией погибла украинская спортсменка-красавица, ушедшая добровольцем на фронт

Украинская спортсменка Алла Коверене, занимавшаяся греблей на лодках "Дракон", погибла во время выполнения боевых задач на восточном направлении нашей нашей страны, сообщает Украинская федерация гребли на лодках "Дракон". 42-летняя уроженка Житомира с первых дней полномасштабного вторжения вступила в добровольческий батальон "Соколы Полесья", где проходила учебный курс по оказанию первой медицинской помощи.

Видео дня

В звании младшего лейтенанта была заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению в составе 115 отдельной бригады ТРО и проходила военную службу на северных границах Житомирщины.

В этом году по ротации была отправлена на восток Украины, где 10 августа попала под обстрел вражеской артиллерии.

Прощались с Аллой в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира.

У нее остались две дочки Габриэла и Даниэла, которые о смерти матери узнали на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон", с 4 по 13 августа проходившем в Таиланде.

Все неравнодушные могут финансово поддержать девочек: Приватбанк: 5363542019760256 (карта Ирины Воробьевой) Моно: 5375411404331923 (карта Ирины Воробьевой).

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" стала героями ЧМ. Наша команда во время заезда на дистанции 2000 метров в открытом классе смогла добраться до финиша практически под водой.

Для справки: лодка "Дракон" или драгонбот – это большое двадцатиместное каноэ, спереди и сзади украшенное головой и хвостом дракона соответственно. На носу сидит барабанщик и отбивает ритм на большом барабане. Еще один человек на корме управляет лодкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!