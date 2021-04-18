На турнире в России лыжник умер, врезавшись в дерево. Момент попал на видео

На Камчатке Всероссийские соревнования по лыжным гонкам под названием ХХVII "Авачинский марафон" завершились смертельной трагедией .

56-летний мужчина из Краснодара на одном из участков трассы не удержался в повороте и на большой скорости врезался головой в дерево. Повреждения оказались несовместимы с жизнью, сообщает Telegram-канал Baza.

Момент удара снял один из очевидцев.

Соревнования прошли на биатлонном комплексе и были представлены тремя дистанциями. Главная – протяженностью 60 км. Вторая в 30 км и третья тоже в 30, на которой участвовали юниоры 16-17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский лыжник ударил соперника палкой после финиша.