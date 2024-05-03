На турнире в Италии нарушили правила МОК и включили гимн России

Организаторы однодневной гонки "Виченца – Бионде" включили гимн России после победы в соревнованиях велогонщика из РФ Виктора Бугаенко. Тем самым были нарушены правила Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску так называемых нейтральных спортсменов.

В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" сам Бугаенко отметил, что не ожидал такого поворота событий и принялся оправдывать организаторов гонки. По его словам, гимн российского террористического государства был включен "из лучших побуждений".

"Организаторы решили включить гимн на награждении из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке, что включили гимн, для любого спортсмена это важный момент, а мы давно его не слышали на международных соревнованиях. По поводу этой ситуации могу сказать только одно. Я рад, что выиграл. Я гонщик и просто хочу соревноваться в честной спортивной борьбе", – сказал Бугаенко.

Ранее российская велогонщица Анастасия Войнова с гордостью о звании росгвардейца назвала унизительными условия допуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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