'На изоляцию в Китае увезли на 'скорой', но кормили вкусно': украинка Новосад ехала на ОИ-2022 за медалью, но не выступила

На Кубке мира в Канаде украинских фристайлистов заставляли тренироваться в масках, но Китай во время Олимпиады-2022 переплюнул всех по строгости своих карантинных ограничений. Так считает лидер сборной Украины по лыжной акробатике Анастасия Новосад, которая из-за позитивного теста на ковид не смогла выступить на Играх в Пекине.

В интервью OBOZREVATEL Анастасия рассказала, в каких условиях проходила ее изоляция. И как нынешняя Олимпиада повлияла на ее решение о завершении карьеры.

– О первом позитивном тесте я узнала 8 февраля после второй тренировки. Какие были мысли? Я на тренировке немного головой ударилась, поэтому у меня больше болела голова. И уже на следующий день узнала, что позитивный тест. Но до последнего надеялась, что это ошибка, потому что в Китае тесты очень чувствительные. И верила, что будет негатив. Но и второй оказался позитивным.

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– Как проходит изоляция на Олимпиаде?

– После позитивного теста нас забирают на машинах скорой помощи, привозят в специальный отель и расселяют каждого в отдельный номер. В самой гостинце нормальные условия, но большой минус в том, что вообще нельзя выходить на улицу.

Каждый день мы сдавали тесты. Кормили вкусно – мы могли заказывать то, что хотели. И, в принципе, персонал там спокойный, с выдержкой. Потому что были и персонажи, которые с ними воевали. Но это были не спортсмены. Так что в плане условий изоляции в Китае все было нормально.

– После того, как Украина не смогла заявиться в командный турнир, журналисты между собой горько шутили, что китайцы расчищают дорогу своим к медали. Не проскакивала ли такая мысль?

– Не вижу смысла кого-то винить. У китайцев очень сильная команда. И все козыри были у них на руках. Они живут отдельно, не в нашей деревне, с нами не питаются. И еще до старта соревнований медаль была фактически у китайцев в кармане. А вот, какая именно, зависело уже от самих спортсменов.

Наша команда была готова занимать минимум третье место. Оно должно было быть за нами, но случилось, как случилось.

– Была ли хоть какая-то маленькая надежда выступить после переноса на день женской квалификации? Когда пришел негативный результат теста?

– Не было, потому что, когда перенесли квалификацию, у меня на руках был только позитивный тест. Только на следующий день я получила первый негативный. И мне еще нужно было подождать 24 часа, чтобы получить второй негативный. Поэтому я знала, что на соревнования точно не попаду.

– Китай установил очень суровые ковидные ограничения во время Олимпиады – маску снимать нигде нельзя, перчатки, постоянная дезинфекция и тесты. Сталкивались ли где-то еще на соревнованиях с такими карантинными правилами, как на Играх в Пекине?

– Честно – нет. Наверное, единственный напряг был в этом году на Кубке мира в Канаде. Там тоже были очень жесткие карантинные ограничения. Нас напрягали надевать маски даже во время тренировок. Хотя просто невозможно тренироваться и прыгать в маске. Потому что у нас есть очки, и они потеют. Из-за этого плохо видно. Но Китай вообще стоит особняком по жесткости своих карантинных ограничений и запретов.

– Какие эмоции пережили во время мужской квалификации?

– Только во вторник меня выпустили из изоляции, и я пришла на склон к фристайлистам, чтобы поддержать наших парней. И была еще раз разочарована, что из-за коронавируса не смогла выступить на соревнованиях. Но за ребят была очень рада. У нас в финал пробились двое. И это очень классно. Хотя я думала, что все трое попадут.

– Как вы себя сейчас чувствуете и есть ли уже какие-то дальнейшие планы на сезон?

– Сейчас я чувствую себя лучше, как здоровый нормальный человек. Не скажу, что у меня был фейковый позитивный тест, потому что я действительно переболела, и мое состояние немного ухудшалось.

После Олимпийских игр сезон для сборной Украины по лыжной акробатике будет завершен. Что делать дальше со своей карьерой, я пока не знаю. Изначально планировала выступить на Олимпиаде и завершить карьеру. Но поскольку это у меня не получилось, я еще будет думать, как быть.

– Что собираетесь сделать первым делом после возвращения домой?

– Сначала я думала, что буду лежать на диване и ничего не делать (смеется). Но я же – мама, у меня есть семья. Буду снова привыкать к своему ребенку. Хочу заняться ею, записать в какую-то секцию. Потому что дочка растет, и ее нужно развивать. Еще поедем покатаемся на лыжах, хочу сама малышку поставить на лыжи. И планируем съездить на море.

А дальше буду думать, что делать в спортивном плане, потому что это не только от меня зависит. У меня есть муж, который и вынесет вердикт.

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