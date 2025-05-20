На Сумщине россияне убили 21-летнего спортсмена, который выступал за сборную Украины

Выполняя боевое задание на Сумщине, от рук российских оккупантов погиб 21-летний украинский пятиборец Илья Ковалев. Сердце житомирского защитника, который в свое время выступал за национальную сборную по современному пятиборью, перестало биться 19 мая 2025 года.

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О гибели молодого и талантливого спортсмена сообщил его дядя Вячеслав Ковалев и подтвердила федерация страны Украины по современному пятиборью.

"Человек невероятного потенциала, всесторонне развитый, талантливый и навсегда 21! Невероятная боль, печаль, и бесконечное чувство ненависти к проклятой русни", - отметили в национальной федерации.

Илья был родом из Житомирщины, с детства увлекался спортом, а после школы поступил в Житомирский автомобильно-дорожный профессиональный колледж НТУ, где запомнился как "как светлая, искренняя, сильная личность".

"Хороший, сильный, талантливый, добрый с хорошей душой парень. Таким останется навеки в нашей памяти...", - вспомнила классная руководительница атлета Татьяна Рыбачок.

После колледжа Ковалев продолжил свое образование в Житомирском Государственном Университете имени Ивана Франко. Параллельно строил спортивную карьеру. Благодаря своим победам как в Украине, так и за ее пределами получил звание мастера спорта по современному пятиборью, входил в состав национальной сборной.

Но во время полномасштабного вторжения РФ Ковалев, несмотря на свой юный возраст и огромный спортивный потенциал, не смог остаться в стороне и присоединился к рядам ВСУ. К сожалению, 19 мая во время выполнения боевого задания на Сумщине, которая страдает от вражеских атак, Илья погиб.

Знакомые и близкие отмечали, что Ковалев был очень доброжелательным, но всегда сосредоточенным на своей цели. Он умел вдохновлять, объединять, поддерживать. И до самого конца боролся на всех фронтах - и на спортивном, и на жизненном.

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