На шоу Плющенко чемпиона мира увезли на скорой после неудачного прыжка. Видео

Знаменитый российский фигурист Евгений Семененко получил серьезную травму на шоу Евгения Плющенко, которое состоялось 17 апреля в Санкт-Петербурге. 18-летний чемпион мира в командных соревнованиях в Осаке-2021 неудачно исполнил четверной прыжок, сильно ударившись головой об лед.

По сведениям очевидцев, Семененко после падения несколько раз пытался подняться, но каждый раз у него подгибались ноги и он падал. После очередной попытки Евгений упал на зрителей, сидевших в первом ряду.

Медики срочно госпитализировали спортсмена, увезя его со сцены на носилках.

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Тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что его подопечный в сознании.

"Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, все обойдется", – цитирует Мишина Telegram-канал "Фигурка".

Продюсер Яна Рудковская добавила, что Семененко находится на контроле у главного врача больницы и проходит полное обследование.

Как сообщал, OBOZREVATEL двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своем шоу "Союз чемпионов" в Туле выступил с показательным номером "Россия! Россиюшка".

Это выступление вызвало стыд у болельщиков.