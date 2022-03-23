На олимпийского чемпиона из России открыли дело за митинг в поддержку Путина

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. Как сообщается на официальном сайте организации, дело было возбуждено после участия спортсмена в митинге на стадионе "Лужники" в Москве.

"Исполнительный директор FINA потребовал ускорить разбирательство", – уточняет пресс-служба FINA.

18 марта Рылов вместе с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым, художественными гимнастками Диной и Ариной Аверинами, и другими известными российскими спортсменами принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в "Лужниках" под названием "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!".

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Комментируя разбирательство от FINA Рылов заявил, что очень удивлен сложившейся ситуацией.

"По мнению всего мира и международной Федерации плавания, я не имею права посещать концертное мероприятие в столице своей родины", – цитирует Рылова СЭ.

В комментариях российские болельщики высмеяли пловца. Юзеры посчитали, что либо Рылов притворился глупым либо действительно ничего не понимает.

Некоторые предрекли скорый закат карьеры 25-летнего чемпиона.

Отметим, что многие российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя концерт-митинг, который состоялся в московских "Лужниках".

Департамент транспорта столицы России отрапортовал, что на этот "праздник" якобы приехало рекордное для этой арены количество человек за последние 5 лет – почти 200 тысяч человек.

Во время трансляции с "Лужников" заметили кадр, который был продемонстрирован на другом мероприятии год назад. Что, вполне вероятно, свидетельствует о монтаже.

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