На Олимпиаде-2024 у Украины 'забрали' Львов и отдали его России. Фотофакт

В профиле львовской гимнастки Марии Высочанской на официальном сайте Евроспорт указывается, что город принадлежит России. Евроспорт является официальным телетранслятором Олимпийских игр-2024 в Париже.

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После того, как скандальные скриншоты разлетелись по соцсетям, Евроспорт исправил профиль, убрав слово "Россия".

21-летняя украинка является капитаном сборной Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Стоит отметить, что места рождения остальных девушек из сборной указаны правильно.

Также нет принадлежности к России спортсменки из Донецкой области.

Отец Марии Олег Высочанский в 2015 году участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где был ранен. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в армию и ныне защищает Украину в составе ВСУ.

В мае 2024 года Мария приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции, где возглавила команду атлетов из 27 стран Европейского Союза.

Мария является двукратной чемпионкой Европы (2020), а также бронзовой призеркой мирового первенства в Испании (2023).

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастики заняла седьмое место из восьми участниц на Олимпиаде-2024 в групповом многоборье. Диана Баева, Алина Мельник, Мария Высочанская, Валерия Перемета и Кира Ширыкина набрали 65.700 баллов (36.500 за выступление с 5 обручами и 29.150 баллов за 3 мяча 2 мяча).

Отец Высочанской смог вырваться с войны с Россией, чтобы поддержать дочь на соревнованиях по художественной гимнастке в групповых упражнениях.

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