На Олимпиаде-2024 Бубка наградил чемпионку из Барнаула, поддерживающую оккупацию Украины. Видео

Сергей Бубка принял участие в церемонии награждения призеров Олимипады-2024 в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Бывший президент НОК Украины наградил победительницу соревнований родившуюся в Барнауле Дарью Варфоломеев, которая в 2019 году получила гражданство Германии, а до этого выступала на внутрироссийских соревнованиях.

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Варфоломеев тренируется под руководством вице-чемпионки Сиднея-2000 в составе сборной Беларуси Юлии Раскиной.

В 2021 году Варфоломеев под флагом Германии приняла участие в турнире в оккупированном Крыму. У себя в Instagram 17-летняя спортсменка позировала на фоне карты, где захваченные украинские территории нарисованы как российские.

"Герой Украины и владелец бизнеса на оккупированных территориях Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломеев на Олимпийских играх в Париже. Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично ее позицию по поводу войны. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий язык", – написал у себя в соцсети Х украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

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