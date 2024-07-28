На ОИ-2024 произошла смертельная трагедия в Олимпийской деревне

Тренер по боксу Самоа Лионель Элика Фатупайто скончался во время Олимпийских игр в Париже, сообщила в субботу Международная боксерская ассоциация (IBA). Как уточняет Reutres, смертельная трагедия случилась в Олимпийской деревне. По данным CBS News, он умер "естественной смертью".

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Фатупайто, которому, было 60 лет, должен был тренировать этничного поляка Ато Плодзицки-Фаоагали – единственного самоанского боксера, принимающего участие в Олимпиаде-2024. Двукратный чемпион Тихоокеанских игр встретится с бельгийцем Виктором Шельстрате в воскресенье.

"Мы в IBA выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики Фатупайто, национального тренера по боксу Самоа, который трагически скончался во время Парижских игр 2024 года", — говорится в заявлении IBA.

"Преданность и страсть Лионеля к спорту оставили неизгладимый след в боксерском сообществе. Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата", – отмечается в некрологе.

Олимпийские соревнования по боксу пройдут на арене North Paris Arena и Roland Garros с 27 июля по 10 августа.

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