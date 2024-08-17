На ОИ-2024 легкоатлет-рекордсмен споткнулся на последнем круге, потеряв сознания от удара после падения. Видео
Ламеча Гирма из Эфиопии покинул Олимпийские игры на носилках после страшного падения во время финала мужского забега на 3000 метров с препятствиями. Рекордсмен мира в этой дисциплине, перепрыгивая предпоследний барьер споткнулся, ударился о дорожку и пару минут оставался неподвижным.
После того, как к пострадавшему добрались медики, они наложили ему шейный бандаж и увезли в госпиталь.
Спустя день команда спортсмена сообщила в своем посте в Instagram , что Гирма "не пострадал от какой-либо серьезной травмы головы" после полного медицинского обследования.
"Он пройдет дополнительное сканирование, чтобы проверить ногу, прежде чем ему разрешат покинуть больницу", — говорится в сообщении Elite Running Team.
До своего падения Гирма боролся за медаль в финале.
В итоге победу добыл Суфиан Эль-Баккали из Марокко, финишировав за 8 минут 6,05 секунды и одержав победу на 0,36 секунды над американцем Кеннетом Руксом. Третьим стал Абрахам Кибивот (Кения).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!