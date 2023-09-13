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"На них держатся империи": в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,5 т.
'На них держатся империи': в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обвинила международные организации в политизации спорта. Дипломатка назвала отстранение российских спортсменов от мировых соревнований несправедливостью, которую подстроили "западные и американские режимы".

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Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессора, которая развязала преступную войну против Украины, добавила абсурдную мысль о том, что российских спортсменов якобы боготворят болельщики во всем мире.

"На них держатся империи": в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов
"На них держатся империи": в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

"Меры, которые предпринимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим спортсменам. Они идут в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены ощущают и принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран. Это идет вразрез, это противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США, тому лучшее свидетельство. На них держатся целые империи американского спорта, их обожают, боготворят там", – сказала Захарова.

"На них держатся империи": в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

Ранее она назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

"На них держатся империи": в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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