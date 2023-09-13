'На них держатся империи': в МИД РФ заявили о подлости Запада из-за отстранения российских спортсменов

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обвинила международные организации в политизации спорта. Дипломатка назвала отстранение российских спортсменов от мировых соревнований несправедливостью, которую подстроили "западные и американские режимы".

Видео дня

Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессора, которая развязала преступную войну против Украины, добавила абсурдную мысль о том, что российских спортсменов якобы боготворят болельщики во всем мире.

"Меры, которые предпринимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим спортсменам. Они идут в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены ощущают и принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран. Это идет вразрез, это противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США, тому лучшее свидетельство. На них держатся целые империи американского спорта, их обожают, боготворят там", – сказала Захарова.

Ранее она назвала отстранение России от международных соревнований одним из проявлений "извращения с олимпийским движением", которое "сделали англосаксы и остальные натовцы". Также она заявила, что "у мира остался последний шанс на спасение мирового спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, помощника диктатора Владимира Путина Игоря Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на МОК. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!