Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу нокаутом в первом раунде на турнире UFC 314, который состоялся в Майами. 33-летний уроженец Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) много раз признавался в любви к РФ, часто называя россиян и украинцев единой нацией.

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Это был первый бой россиянина за два года после травмы плеча. Крылов начал активно, сразу пошёл вперёд, но вскоре пропустил тяжёлый удар навстречу, а затем – чистый левый боковой, после которого упал на настил.

Рейес добил соперника несколькими ударами, хотя в этом уже не было необходимости – бой фактически был окончен.

Американец провёл бой максимально грамотно – выжидал атаки Крылова, не суетился и точно воспользовался моментом, когда россиянин ошибся при атаке.

Эта победа стала для Рейеса третьей подряд после возвращения и укрепила его позиции в рейтинге полутяжёлого дивизиона. А вот победная серия Крылова прервалась, и теперь, после двух лет простоя и тяжёлого поражения, ему придётся начинать путь к титульным боям с самого начала.

На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп. После победы Рейес сделал жест в виде удара в гольфе, поблагодарив таким образом американского лидера за личное присутствие.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023-м Крылов перед боем с представителем США Райаном Спанном был представлен как спортсмен из Донецка, Украина. Однако это его не спасло от свиста и улюлюканья от фанатов.

Отметим, что в марте 2020 года Крылов заявил о том, что не смог получить российское гражданство, о котором мечтал с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

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