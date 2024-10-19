На Донецком направлении российские оккупанты убили украинского двукратного чемпиона мира, установившее уникальное достижение в скалолазании

Двукратный победитель молодежных чемпионатов мира по скалолазанию Максим Петренко погиб в бою с российскими оккупантами под Торецком, сообщил его друг – мастер спорта международного класса по скалолазанию и четырехкратный чемпион мира по ледолазанию Евгений Кривошейцев. Герою навсегда осталось 46 лет.

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Петренко родился в ныне оккупированном Луганске. Являлся многократным призером и чемпионом молодежных соревнований. На молодежном ЧМ в Германии в 1994 году завоевал "серебро", а через два года взял "золото" мундиаля. Через год на ЧМ в австрийском Имсте Максим повторил свой успех. Тода же, на турнире в Чехии, он стал обладателем молодежного Кубка Европы.

На взрослых международных соревнованиях высшей наградой стала "бронза" чемпионата мира 1999 года в Бирмингеме. Петренко стал первым украинцем, кто смог завоевать награду на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине "трудность". Его уникальное достижение до сих пор не побито.

А спортивной карьере Петренко были маршруты категории 8с+, которые являются одними из самых тяжелых.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 октября 2024 года в результате полномасштабного вторжения России погибли 516 украинских тренеров и спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и пошли защищать Родину от оккупантов. Также с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено 523 объекта спортивной инфраструктуры в Украине.

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