На Банковой будет работать бесплатный каток с тренировками для детей с инвалидностью

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает создавать условия для безбарьерного доступа к спорту. Второй год подряд на праздничной ярмарке, инициированной Офисом Президента Украины, Фонд устанавливает бесплатный каток, который позволит всем киевлянам и гостям столицы приобщиться к зимним видам спорта.

Попасть на каток смогут все желающие, независимо от возраста и умения кататься. Для детей с инвалидностью на катке будут проводиться регулярные инклюзивные тренировки с профессиональным тренером и с участием спортсменов.

"Катание на катке — прекрасное зимнее развлечение, которое должен попробовать каждый. Второй год подряд мы в Parimatch Foundation делаем катание доступным всем желающим. Отдельное внимание уделяем созданию условий для детей с инвалидностью и нарушениями ментального развития. Для них на катке организованы группы для инклюзивных тренировок. Тем самым, мы разрушаем барьеры и стереотипы о том, что зимние виды спорта детям с инвалидностью недоступны", — объясняет директор представительства Фонда в Украине Вадим Мисюра.

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Для популяризации активного досуга Фонд будет проводить на катке настоящие шоу с участием известных спортсменов-фигуристов. А любители хоккея смогут поучаствовать в проекте "Тренировки со звездой" и мастер-классах от игроков легендарного киевского хоккейного клуба "Сокол".

Открытие катка состоялось 17 декабря в 18 часов. На открытии посетители увидели зрелищное шоу от взрослых и маленьких фигуристов.

Посещение катка доступно для всех желающих до 14 февраля. Анонсы инклюзивных тренировок и мастер-классов публикуются на странице Parimatch Foundation Ukraine в Facebook.

Для справки:

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году для поддержки устойчивых долгосрочных инициатив и проектов на территории присутствия компании. Деятельность фонда направлена на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров, был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Фонд реализует четыре комплексных программы: "Да, я могу!", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура" и Boost4Best.