Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выдал феерический бред о мнимом величии России, которая "всех победит". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот при этом запутался, является ли страна-агрессорка сильнейшей в фигурном катании.

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Об этом Плющенко заявил в интервью YouTube-каналу yanapozitive37, пишет портал Sport24. Бывший фигурист, который называл вторжение России в Украину "защитой наших территорий", в патриотичном угаре призвал своих соотечественников продолжать терпеть санкции.

"Если мы выйдем сейчас на международную арену, мы обыграем всех. Может быть в мужском одиночном катании – не факт, но в топ-3 можно войти. Мы должны переждать. Мы должны продолжать работать. Может быть, да, нет мотивации, но нужно продолжать тренироваться, быть в обойме, потому что когда-то это все закончится. Санкции уберутся и снимутся, мы всех победим. И также всех победим еще и в спорте", – сказал Плющенко.

Ранее знаменитый российский фигурист Илья Авербух эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным и стал посмешищем в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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