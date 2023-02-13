''Мы не пропагандируем войну'': легендарный чемпион ОИ поддержал россиян, назвав ''глупостью'' действия Путина против Украины

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю выступил за допуск России и Беларуси к Играм в Париже летом будущего года. Бывший французский легкоатлет и экс-министр спорта страны, выигрывавший "золото" на ОИ-76, отметил, что на сегодня "нет оснований" для лишения представителей стран-агрессоров права участвовать в главных стартах четырехлетия.

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Об этом 72-летний Дрю заявил в интервью Radio France. Первый европеец в истории Олимпийских игр, победивший в беге на дистанции 100 м с барьерами, не согласился с теми, кто утверждает, что допуск россиян и беларусов к ОИ станет пропагандой войны. Он также назвал преступления диктатора Владимира Путина против Украины глупостью.

"Я считаю, как и многие члены МОК, что спортсмены не должны страдать от глупостей своих политических лидеров и что политика не должна вмешиваться в спорт. На 2023 год я не вижу оснований для того, чтобы российские и беларуские спортсмены были лишены участия в Олимпиаде. То, что думает Эммануэль Макрон и что думает Анн Идальго (мэр Парижа. – Ред.), – это их проблемы. Решение будет принимать МОК. Мы не пропагандируем войну, мы избавляем от этого спортсменов. Нужно уметь думать спокойно", – сказал Дрю.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Президент МОК Томас Бах посоветовал политикам не влезать в деятельность организации. А в России предложили не отправлять на Олимпиаду-2024 спортсменов, которые не поддерживают Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Германия и еще 33 страны объявили о создании коалиции, которая будет требовать от МОК не допустить Россию к Олимпиаде-2024. Ранее Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024.

Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием. Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала эти слова функционера "голосом разума".

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