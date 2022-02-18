'Мы не хотели участия Валиевой в Олимпиаде': президент МОК посочувствовал россиянке

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился своими мыслями о выступлении в Пекине-2022 российской фигуристки Камилы Валиевой, которую обвиняют в употреблении запрещенного вещества. Функционер из Германии признался, что не хотел участия 15-летней девушки из Татарстана в личном турнире Олимпиады.

Слова чиновника приводит сайт "Чемпионат". При этом Бах также высказался о прокате представительницы ОКР в произвольной программе.

"Мы [МОК] пошли в суд, поскольку не хотели, чтобы Валиева участвовала в соревнованиях. Но проиграли суд, поэтому обязаны уважать закон. Если не будем это делать, то не будет и международного спорта. Но все же мы решили не проводить медальную церемонию", – заявил бывший фехтовальщик в пятницу, 18 февраля.

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При этом Томас позволил себе проявить эмоции в отношении Камилы.

"Я расстроился, когда смотрел за выступлением Валиевой. Давление чувствовалось, его практически можно было потрогать. Я знаю, что такое выступать под огромным давлением.

Но его сложно представить для 15-летней девочки. Видеть, как она борется на льду, пытается собраться, как ей тяжело в каждом движении. Этому не позавидуешь. Ей, наверное, хотелось просто уйти и забыть эту историю, но она откатала программу до конца", – сказал Бах.

Напомним, юная фигуристка лидировала после короткой программы, но во втором выступлении стала пятой и оказалась за чертой призеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валиеву отказались приглашать на показательные выступления Олимпиады-2022.

Также произошедшее с российской фигуристкой на Олимпиаде-2022 назвали "трагедией и горем".