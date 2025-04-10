Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) позволила российским спортсменам вернуться на международную арену с государственной символикой. WKF пошла на уступки несмотря на продолжающуюся войну, развязанную РФ против Украины.

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Федерация кикбоксинга России сообщила, что после переговоров, прошедших 28 марта в Москве, стороны договорились о возвращении российских бойцов на международные турниры. Более того, им официально разрешили использовать флаг и гимн, несмотря на то, что подобная практика остаётся под запретом во многих других видах спорта.

Как заявил представитель российской стороны Бату Хасиков, "достигнуто согласие по многим принципиальным вопросам", включая использование государственной символики. Также в планах – организация совместных турниров на территории России и проведение серии Гран-при BRICS One Belt, One Road.

Таким образом, WKF стала одной из немногих международных спортивных организаций, открыто согласившихся сотрудничать с Россией на её условиях. Решение вызвало критику за рубежом, поскольку оно идёт вразрез с общим курсом спортивного сообщества на изоляцию страны, ведущей полномасштабную войну против Украины.

Федерация кикбоксинга WKF не сделала отдельного заявления по поводу причин такого шага, ограничившись участием в переговорах в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате Европы в Испании под флагом и гимнoм. Турнир пройдет в Санта-Сусанне с 30 апреля по 5 мая.

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