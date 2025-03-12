Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы, выразил своё недовольство по поводу ситуации с отказом Международной федерации гимнастики (FIG) предоставить нейтральный статус российской гимнастке Виктории Листуновой. Спортсменка заявила, что причинами отказа стали её публикации в соцсетях, в частности открытка с поздравлением с 9 мая, что, по мнению FIG, нарушает их правила.

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Фетисов раскритиковал решения FIG, назвав происходящее с Россией "ужасной ситуацией". Он подчеркнул, что такие действия, как отказ в нейтральном статусе, фактически "выкручивают руки" молодым спортсменам, заставляя их принимать политические решения в угоду международным федерациям.

По его мнению, РФ не должна отказаться от своего национального флага, гимна и герба ради того, чтобы угодить кому-то. Он также отметил, что поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 9 мая — это давняя и важная традиция, которую нельзя забывать или искажать ради политической корректности.

Фетисов устроил истерику, что Россия не должна переписывать свою историю под влиянием внешних факторов и давления со стороны международных организаций.

"Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации", — заявил он в интервью "Матч ТВ", добавив, что российские спортсмены должны вернуться на международные соревнования "только с национальным флагом, гимном и гербом".

Болельщики РФ выразили своё недовольство действиями депутата, подчеркнув, что они часто пиарятся на темах, к которым не имеют отношения, и приписывают себе заслуги в исторических событиях, таких как Победа в Великой Отечественной войне. Один из пользователей отметил, что такие действия депутатов напоминают лицемерие и цинизм. Другие в своих комментариях упомянули, что использование ветеранов Великой Отечественной войны для политических целей — это верх мерзости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вячеслав Фетисов рассказал о случае во время хоккейного матча в Ночной хоккейной лиге, который случился с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

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