'МВД Несокрушимые': тренеры, которые возвращают веру в себя

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA продолжают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВС Незламні", истории ее участников и силу восстановления через спорт.

Восстановление ветеранов – это не только о физической реабилитации, но и о возвращении уверенности в себе, поддержке, мотивации и возможности снова почувствовать контроль над собственным телом и жизнью.

В этом материале – опыт трех тренеров проекта "МВС Незламні": Юлии Елистратовой, Тараса Мороза и Максима Крипака. Их объединяет одно: вера в то, что восстановление начинается с движения, доверия к собственному телу и поддержки людей рядом.

Ведущий инспектор УКЗ ГУНП в Житомирской области Юлия Елистратова работает в сфере физического и психологического восстановления через физическую активность. За ее плечами 26 лет в профессиональном спорте, многочисленные травмы, звание Мастер спорта Украины международного класса, мировые победы и участие в Олимпийских играх. Но сегодня ее главный фокус – физическое и психологическое восстановление ветеранов через движение и их дальнейшее возвращение к активной жизни.

Первое осознание важности реабилитации пришло к Юлии через собственные травмы и опыт мужа, которому спорт помог преодолеть ПТСР. А с началом полномасштабной войны этот опыт стал особенно ценным на практике. Она оказалась в Западном реабилитационно-спортивном центре вместе с сыном и увидела среди ВПЛ детей, которые буквально закрывались в себе. Тогда она начала проводить для них простые зарядки.

"Я не позиционировала себя как детского тренера, но мне настолько захотелось помочь, что я начала проводить зарядку под детские песенки. И тогда поняла, что могу быть полезной", – говорит Юлия.

Восстановление – это не о возвращении "как было", а о создании нового образа жизни в теле, которое пережило испытания.

Для Юлии ветераны – сообщество людей, с которыми она шаг за шагом строит путь к силе и стабильности:

"Каждый из них для меня особенный и заслуживает отдельного внимания".

История, которая навсегда осталась в памяти тренера – ветеран с неподвижной рукой, который в процессе занятий начал плавать обеими руками:

"Это значительно шире, чем личные достижения в плавании, это о полноценной жизни".

Среди вызовов Юлия отмечает недостаток веры в себя, но именно это быстро преодолевается в работе.

"Один из моментов, который особенно врезался в память, когда ветеран ожидал доплыть хотя бы два бассейна, а услышал, что будет 100 м + 50 м по команде – и после шока это стало сильным толчком двигаться дальше", – рассказывает Юлия.

Она советует не проходить этот путь в одиночку – рядом должны быть родные, наставники и специалисты, которые поддерживают и помогают двигаться вперед.

"Иногда каждому из нас нужно побыть наедине, но в целом каждый нуждается в поддержке. Мы знаем, через что вы прошли... Мы с вами. Мы всегда рядом... Просто знайте: вы способны на ВСЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!", – передает Юлия тем, кто только начинает свой путь восстановления.

Тарас Мороз – преподаватель кафедры специальной физической подготовки Львовского государственного университета внутренних дел и тренер по плаванию в проекте "МВД Несокрушимые". В прошлом он занимался триатлоном и получил звание Мастера спорта Украины.

По словам Тараса, работа с ветеранами стала новым и важным опытом.

"Приходя в бассейн, ветераны становятся похожими между собой независимо от ранений и психологического состояния. По-детски счастливые, они готовы доказывать друг другу, кто из них быстрее на дорожке в бассейне", – говорит тренер.

Одной из историй, которая больше всего запомнилась Тарасу, стала история ветерана, который вернулся из плена и боялся воды больше, чем пережитого опыта. После нескольких тренировок он научился держаться на воде, а затем – плавать и нырять.

Тарас Мороз отмечает, что вода является одним из лучших методов реабилитации на определенных этапах восстановления, ведь помогает:

восстанавливать движения после ампутаций;

тренировать баланс и координацию;

готовиться к протезированию;

уменьшать фантомные боли;

снижать тревогу и психологическое напряжение.

Максим Крипак – тренер по плаванию проекта "МВС Незламні" в Харькове.

Заслуженный мастер спорта Украины, десятикратный Паралимпийский чемпион Максим Крипак рассказывает, что реабилитация стала для него естественным продолжением собственного спортивного пути.

"Вода – это моя стихия, и я не понаслышке знаю, как она способна исцелять тело и укреплять дух", – отмечает он.

Максим Крипак награжден орденом "За заслуги" III степени за достижение высоких спортивных результатов на XV летних Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия), проявленные мужество, самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины.

Его толчком к работе с ветеранами стало искреннее желание помочь тем, кто отдал свое здоровье ради свободы. Он понял, что спортивный опыт и знание возможностей человеческого тела в воде могут дать реальную пользу.

Самый ценный момент Максима в работе, когда у человека начинает получаться то, что на суше казалось невозможным. В такие моменты возвращаются улыбка и уверенность в себе.

"Меня поразила история бойца с тяжелой травмой, который сначала еле держался на воде, а через несколько месяцев смог самостоятельно проплыть дистанцию. В воде даже маленькая победа над болью и гравитацией становится большим результатом", – рассказывает Максим.

Мотивацию Защитникам чаще всего возвращают первые успехи и здоровая конкуренция между собратьями. Наблюдая за прогрессом друг друга, появляется внутренний толчок не останавливаться.

Главный совет Максима тем, кто начинает путь реабилитации, прост – сделать первый шаг и зайти в воду, отбросив страхи.

"Вы уже доказали, что вы – победители на фронте, и на этом пути восстановления вы тоже обязательно справитесь, а я буду рядом, чтобы помочь!", – добавляет он.

Специалисты убеждены, что спорт, плавание и физическая активность помогают не только восстанавливать тело, но и возвращать людям веру в собственные силы и возможность жить дальше.

