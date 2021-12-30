Муж Ласицкене, с которой обнималась Магучих, выступил за жесткое наказание для Украины

Супруг российской олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, считает, что мировая общественность слишком вяло отреагировало на новость о том, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) попался на многолетних системных нарушениях. Владас Ласицкас хочет, чтобы на подобные нарушение жестко реагировали.

По словам россиянина, последние шесть лет в мире идет целенаправленная дискриминация именно РФ, а действия остальных стран спускаются на тормозах.

"Мы видим ситуацию с украинским антидопинговым агентством. Оно предупреждало спортсменов о тестах, выдавало соревновательные тесты за внесоревновательные. И никакой международной реакции, хотя нас за это уже расстреляли бы", – цитирует Ласицкаса МатчТВ.

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Владас выступает за жесткую борьбу с допингом, но многовекторную и справедливую.

"Но нам говорят: "Это другое", хотя мы давно в теме и прекрасно понимаем: то же самое. И чиновники везде одинаковые. И люди. Если боретесь – боритесь, но не казните одних, заигрывая с другими", – подытожил Ласицкас.

Отметим, что экс-президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, комментируя вскрытие допинговых махинаций в украинском спорте со стороны WADA назвал тех, кто занимается этим вопросом у нас в стране, мошенниками и дилетантами.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио разгорелся скандал из-за совместной фотографии Ласицкене и украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Наша соотечественница завоевала "бронзу", а ее главная соперница – "золото".

После церемонии награждения они снялись в обнимку с флагами Украины и Олимпийского комитета России (ОКР).

Как сообщал OBOZREVATEL, вернувшись с Игр в столице Японии Магучих объяснила свое поведение словами "враг готов на все". Позже с ней провели разговор в Министерстве обороны.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан высказалась об этой ситуации и дала совет Ярославе, а комментатор Олимпиады-2020 Виталий Волочай рассказал, как на самом деле появилась совместная фотография украинки и Ласицкене.