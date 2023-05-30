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Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

Надежда Данищук
Другие виды спорта
2 минуты
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Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

Соревнования Европейских игр единоборств начались 30 мая и продлятся до 3 июня на спортивных аренах в Белграде (Сербия). Украину представят 246 учащихся из всех регионов. Они будут соревноваться в пяти видах спорта: греко-римская и свободная борьба, дзюдо, самбо и тхэквондо ПТФ.

Видео дня

Уже в первый соревновательный день украинцы "тоненько" намекнули: приехали за первым командным местом и никому отдавать его не собираются!

Есть:

- тхэквондо ПТФ – 13 медалей: 9 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая

- самбо – 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых

- греко-римская борьба – 14 медалей: 5 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых

- свободная борьба – 15 медалей: 6 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые

- борьба женщины – 15 медалей: 6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые

- дзюдо – 7 медалей: 3 серебряные, 4 бронзовые.

Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

София Мул, тхэквондо ВТФ, первая украинская чемпионка European Open School Combat Games: "Мы тренируемся в подвале. Даже когда тревога и взрывы, мы продолжаем работать, чтобы занимать высокие места. Я благодарю ВСУ за возможность соревноваться на международной арене!".

Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

Максим Ермаков, тхэквондо ВТФ, чемпион Европейских игр единоборств среди учеников: "Благодарен нашим воинам, что могу выступать здесь. Слава ВСУ!".

Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

Вадим Стеценко, руководитель делегации, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины: "Вместе с Украинской федерацией ученического спорта мы сделали очень много работы для того, чтобы здесь не было россиян и белорусов. Благодарен Европейской и Международной федерации ученического спорта за соответствующие решения. Что касается нашей команды, то наши украинские ученики-спортсмены - очень сильные. Ожидаем хороший результат, потому что мы подготовлены. Несмотря на очень тяжелую дорогу, наши ученики демонстрируют высокий уровень".

Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый