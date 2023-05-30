Мощное выступление учащейся сборной Украины на старте European Open School Combat Games. День первый

Соревнования Европейских игр единоборств начались 30 мая и продлятся до 3 июня на спортивных аренах в Белграде (Сербия). Украину представят 246 учащихся из всех регионов. Они будут соревноваться в пяти видах спорта: греко-римская и свободная борьба, дзюдо, самбо и тхэквондо ПТФ.

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Уже в первый соревновательный день украинцы "тоненько" намекнули: приехали за первым командным местом и никому отдавать его не собираются!

Есть:

- тхэквондо ПТФ – 13 медалей: 9 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая

- самбо – 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых

- греко-римская борьба – 14 медалей: 5 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых

- свободная борьба – 15 медалей: 6 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые

- борьба женщины – 15 медалей: 6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые

- дзюдо – 7 медалей: 3 серебряные, 4 бронзовые.

София Мул, тхэквондо ВТФ, первая украинская чемпионка European Open School Combat Games: "Мы тренируемся в подвале. Даже когда тревога и взрывы, мы продолжаем работать, чтобы занимать высокие места. Я благодарю ВСУ за возможность соревноваться на международной арене!".

Максим Ермаков, тхэквондо ВТФ, чемпион Европейских игр единоборств среди учеников: "Благодарен нашим воинам, что могу выступать здесь. Слава ВСУ!".

Вадим Стеценко, руководитель делегации, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины: "Вместе с Украинской федерацией ученического спорта мы сделали очень много работы для того, чтобы здесь не было россиян и белорусов. Благодарен Европейской и Международной федерации ученического спорта за соответствующие решения. Что касается нашей команды, то наши украинские ученики-спортсмены - очень сильные. Ожидаем хороший результат, потому что мы подготовлены. Несмотря на очень тяжелую дорогу, наши ученики демонстрируют высокий уровень".