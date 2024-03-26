Момент прилета ракеты возле Дворца спорта в Одессе попал на видео. В этот день там тренировались дети

Вечером 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого пострадал местный Дворец спорта, где расположена самая большая ледовая площадка в городе, на которой в это время тренировались юные спортсмены. К счастью, никто из детей не пострадал.

Судя по видео, которое выложил в своем Instagram ресурс Skate Ukraine, арена сначала ощутила на себе силу первого прилета, а затем содрогнулась, когда рядом попала вторая ракета.

"Одесский каток пострадал во время сегодняшней ракетной атаки российского государства-террориста. Во время атаки дети спустились в бомбоубежище и находились в безопасности", – сообщили в подписи к видео.

На этой же арене в сезоне-2023/2024 домашние матчи проводил хоккейный клуб "Днепр" из Херсона.

От взрывной волны значительно пострадал фасад Дворца спорта, а также вылетели окна и стеклянные двери.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате ракетного удара по Одессе 25 марта пострадало 10 человек. Семеро раненых находятся в больнице. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Также в результате удара повреждения получили около 300 квартир, а несколько зданий были разрушены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате ракетной атаки по Киеву 25 марта был уничтожен спортзал учебного заведения на Печерске. В разрушенном здании была детская студия художественной гимнастики, и просто удивительно, что на момент удара там не было детей".

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