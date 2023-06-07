МОК закрыл России лазейку для участия в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет организовывать дополнительные отборочные соревнования к Играм-2024 в Париже для российских спортсменов. Представители страны-агрессора много жалуются на то, что из-за условий допуска к турнирам пропустили многие квалификационные старты, однако в МОК не собираются менять утвержденный календарь.

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Об этом в МОК заявили на запрос пропагандистского телеканала "Матч ТВ". В комитете отметили, что не будут заставлять международные федерации проводить соревнования задним числом, дабы за путевки на Олимпиаду могли побороться спортсмены из России и Беларуси.

"Некоторые квалификационные соревнования по ряду видов спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или беларуским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться. Нам нечего добавить к данному заявлению", – отметили в МОК.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал "неприемлемыми и нелегитимными" критерии допуска спортсменов из страны-агрессора к международным соревнованиям.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк потребовал вернуть страну-агрессора в международные соревнования, так как "спорт – посол мира".

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