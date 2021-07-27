МОК заблокировал российский показ ОИ в Крыму

Интернет-трансляция с официального вещателя Олимпийских игр на территории России недоступна в Крыму. Российские любители спорта на полуострове массово жалуются, что при попытке зайти на специальный сайт Первого канала посвященного ОИ (olympics.1tv.ru), им высвечивается надпись "Контент не доступен в Вашем регионе по требованию Международного Олимпийского комитет".

Руководитель Первого канала Константин Эрнст оправдал такую ситуацию тем, что блокировку по географическому принципу осуществляет МОК.

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Генеральный директор Первого канала посоветовал крымчанам смотреть соревнования по телевизору в эфирных трансляциях либо смотреть эфир телеканала в интернете. По словам гендиректора ресурс 1tv.ru доступен и на полуострове.

Эрнст признал, что спецстраница olympics.1tv.ru, где все остальные жители Российской Федерации могут следить за Играми в Токио, в Крыму останется недоступной. Стоит отметить что в эфире Первый канал показывает меньше Олимпиады, чем на olympics.1tv.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, XXXII летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.

Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.