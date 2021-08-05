МОК потребовал объяснений от главных телеканалов России из-за оскорблений олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) направил обращение в адрес российских телеканалов "Россия 1" и "Первый канал" с просьбой объяснить оскорбление ЛГБТ-участников Олимпиады-2020. Как сообщает BBC со ссылкой на представителя МОК, в Олимпийском комитете связались с российскими медиа, чтобы выразить свою озабоченность сложившейся ситуацией.

"На Олимпийских играх нет места дискриминации", – заявили в МОК.

Основной причиной недовольства стали сюжеты на телеканалах "Россия 1" и "Первый канал".

Главными мишенями оскорблений россиян оказались британский прыгун в воду Том Дейли, являющийся открытым геем, и тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

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Во время выпуска программы "60 минут" на "Россия 1" депутат Государственной Думы Алексей Журавлев, заявил, что ему "противны" геи и трансгендеры.

"Мы выступаем против всей этой грязи и извращений, категорически против",– сказал он на шоу, указывая на экран студии, где в этот момент показывались кадры с выступления Хаббард на Олимпиаде.

"Мы противостоим этой мерзости", – кричал он в эфире. В какой-то момент Журавлев, чтобы описать геев, использовал слово "гомики".

Ведущий программы "Время покажет" на "Первом канале" Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками, изображая Хаббард.

Кузичев назвал трансгендеров "психопатами", которых "надо лечить".

Напомним, что Хаббард в 2012 году официально сменила пол и перестала быть мужчиной.

На Олимпиаде-2020 43-летняя уроженка Окленда не смогла побороться за медали, завершив свое выступление с нулевым результатом.