МОК поставил крест на Международной федерации, которая издевалась над Украиной

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предоставил World Boxing временное признание в качестве главной организации управляющей боксом на мировом уровне. Решение приняли на дистанционном заседании 26 февраля.

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World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Причиной создания новой федерации стало недовольство МОК управлением IBA, включая вопросы коррупции, непрозрачности судейства и финансовой зависимости от "Газпрома".

В 2023 году IBA допустила российских и белорусских спортсменов на международные соревнования с национальной символикой вопреки рекомендациям МОК. Также IBA запретила юниорской сборной Украины выступать под национальным флагом на чемпионате Европы.

В 2023 году МОК лишил IBA статуса международной федерации, управляющей олимпийским боксом. После этого ряд национальных федераций, не согласных с политикой IBA, основали World Boxing. Среди них – федерации США, Великобритании, Германии, Швеции и других стран.

МОК отметил, что теперь World Boxing полностью соответствует критериям для признания. В спортивной сфере Всемирный бокс объединяет 78 национальных федераций на пяти континентах, а также создал четыре континентальные конфедерации.

Кроме того, 62% боксеров и 58% медалистов Олимпийских игр 2024 года состоят в федерациях, входящих в Международную федерацию. Организация применяет стандарты честности, использованные на Играх в Париже, с независимым контролем, и уже получила членство в AIMS.

С точки зрения управления World Boxing внедрила механизмы надлежащего управления, включая кодекс этики, антикоррупционные меры и финансовый аудит. Также подтверждена финансовая устойчивость за счет коммерческих соглашений на период 2025–2028 годов. Организация признает юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS) и полностью выполняет требования Всемирного антидопингового кодекса.

МОК отметил прогресс Всемирного бокса в решении ключевых вопросов и признал его в качестве международной федерации на временной основе.

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