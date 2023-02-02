МОК допустит к Олимпиаде? Российский чемпион мира агитировал детей за войну. Фото

Чемпион мира-2018 по греко-римской борьбе Артем Сурков в декабре минувшего года принял участие в пропагандистском мероприятии в одной из школ Саранска. Титулованный спортсмен агитировал детей за войну в Украине и рассказывал о "героях" армии агрессоров.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице Суркова в социальной сети Instagram. Он побывал на так называемом разговоре о важном, который был введен кремлевской пропагандой в российских школах с нового учебного года.

"Сегодня присутствовал в 28 школе на уроке мужества, посвященный дню героев отечества. Очень рад, что проводятся такие мероприятия, прививающие нашему молодому поколению патриотические ценности: любовь к родине, к родителям и умением брать на себя ответственность", – подписал ролик Сурков, который добавил, что среди школьников наверняка будут "свои герои, такие же защитники наших семей".

Отметим, что во время мероприятия перед детьми исполнили песню "Встанем" российского Z-патриота Shaman. Также им демонстрировали милитаристские видео.

В Украине не оставили без внимания этот поступок Суркова. Instagram Ukrsportbase призвал внести борца в санкционный список Украины и обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК). "МОК тоже сочтет Суркова "нейтральным атлетом"? Он пока еще не попал под санкции Украины. Но эти видео и фото, которые он сам и разместил у себя в социальных сетях, доказывают – что должен быть", – пишут авторы страницы, которых поддержал Жан Беленюк.

Напомним, МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объекта. ВСУ также показали видео спорткомплекса в Бахмуте, который был разбомблен оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

МОК позже сделал новое заявление о допуске России к Олимпиаде-2024, сделав акцент на запрете символики террористического государства.

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