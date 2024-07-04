'Могут уйти и не вернуться': почему звезда украинской гимнастики попала в больницу и как отец-военный отреагировал на съемки в фильме

Чемпионка Европы и призер чемпионата мира по художественной гимнастике Виктория Оноприенко настроена бороться за олимпийскую награду в Париже, несмотря на то, что ей пришлось сняться с соревнований в Милане из-за повреждений. А тренер нашей примы Ирина Блохина уверена в хорошей готовности своей подопечной.

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В разговоре с OBOZ.UA Виктория рассказала, как между соревнованиями попала в больницу, почему не смогла защитить титул чемпионки Европы и что было сложнее всего в съемках фильма для Олимпийского канала.

– Виктория, как ваше самочувствие, как ваше здоровье? Вам ведь пришлось сняться с последних соревнований в Италии.

– Спасибо, что переживаете, со мной все уже гораздо лучше. Конечно, нужно немного подлечиться и набраться сил, чтобы дальше уверенно идти на следующие соревнования, которыми станет Challenge World Cup в Клуж-Напоке. Это будет последний старт перед Олимпийскими играми в Париже.

– А в чем именно была проблема на Кубке мира в Милане?

– Во время выступления я допустила маленькую ошибку, поэтому и произошла травма ноги.

– Ноги вам нужно беречь.

– От этого у меня нет голоса, – присоединилась к разговору тренер Виктории Ирина Блохина.

– Но к соревнованиям в Румынии вы успеваете восстановиться и подготовиться?

– Да, еще есть время, и поэтому мы будем очень упорно работать, чтобы все было хорошо.

– Как вообще сейчас оцениваете этот сезон? В частности, учитывая неудачный чемпионат Европы, где вы не смогли попасть в финал многоборья и защитить свой прошлогодний титул. Насколько это повлияло на вас?

– Конечно, этот соревновательный год начался очень хорошо, я была уверена в собственных силах и уверена, что смогу гордо дойти до конца этого олимпийского сезона и гордо представлять нашу страну и побороться за медаль на Олимпийских играх в Париже. Но перед чемпионатом Европы, когда мы переезжали с одного Кубка мира на другой, я заболела и меня забрали в больницу.

Поэтому я на короткий промежуток времени выпала из тренировочного процесса. Но я считаю, что за период наших сборов в Ужгороде перед отъездом на чемпионат Европы, была проделана очень большая работа, и я была готова. Но не хватило совсем немного, чтобы достичь своей цели на этих соревнованиях.

– Но надеюсь, что психологически эта ситуация никак не отразилась. Ведь все мы разные и реагируем по-своему.

– Конечно, мы все люди и без этого никак. Я благодарю Бога, что рядом со мной находились те люди, которые меня поддержали и вывели на еще лучший уровень.

– Что после чемпионата Европы сказали ваши тренеры? Как они вас подбодрили?

– Конечно, они меня поддерживали, потому что все видели и чувствовали, что я была готова. После черного всегда наступает белое, и мы с этим справимся вместе с моими тренерами.

– Подготовка была правильно сделана, все было правильно сделано, чтобы ввести Викторию в форму. Да, не все вышло на чемпионате Европы, но все увидели, что она готова, и это предоставило возможность дальше проделать правильную работу в подготовке к самому важному старту – Олимпиаде, – добавила Ирина Блохина. – Нет побед без падений. Но насколько Виктория сильна! И такого пути, как у этой девочки здесь и сейчас, ни у кого нет.

Это все, через что она проходит, ни у кого нет такой истории. И как она выходит на ковер – действительно собирает в кулак все мужество, всю смелость, всю независимость, всю свою силу. Но она там королева и у нее все получится. Я в этом уверена.

– Кстати, если уж упомянули о вашей истории, то недавно на Евроспорте о вас вышел фильм, где было показано, как вы живете в условиях полномасштабной войны, как тренируетесь и соревнуетесь, как прощались с отцом, который снова возвращался на фронт. Что было для вас самым сложным в этих съемках? И как вообще решились?

– Когда мне пришло письмо о том, что обо мне хотят снять фильм, еще и Olympic Channel, для меня это было очень большим сюрпризом, я не ожидала. Потом они начали связываться со мной, с мамой, с нашими тренерами и спрашивать, согласны ли они.

У меня не было никаких сомнений, потому что я понимала, что благодаря этому проекту весь мир сможет увидеть, в каких условиях сейчас находятся все наши люди, все спортсмены, как мы боремся за нашу независимость и за нашу победу.

Да, было очень необычно, особенно когда они все время были со мной, находились рядом в первые дни на соревнованиях, ехали с нами повсюду. Для меня это было очень странно, поскольку я не привыкла, что кто-то вмешивается в этот мой процесс перед выходом на ковер, на огромную арену. И в первые дни я их все же ощущала, а потом уже даже не обращала внимания.

– А как ваши родители отреагировали на то, что им тоже придется стать частью этого процесса? Потому что были очень эмоциональные сцены, например, когда отцу нужно было возвращаться на фронт.

– Родители тоже очень переживали, потому что это был первый подобный опыт. Раньше их никто никогда не снимал. И они понимали, что это будет моя история, жизненная история моей семьи, поэтому они тоже волновались.

– А что отец вам сказал по поводу того, что вы стали частью такого проекта и можете рассказать и о нем, и вообще о нашей борьбе?

– Конечно, его переполняла гордость за меня, а меня в то время в миллионы раз больше переполняла гордость за него. Потому что я не знаю, как украинские мужчины защищают нашу страну, но они бесстрашны и отдают все и свою жизнь. И они знают, что могут уйти и не вернуться, но они защищают свои семьи, своих детей, матерей, женщин и защищают нашу страну.

– И теперь возвращаясь к Олимпийским играм-2024, хотелось бы спросить, является ли Париж или вообще Франция для вас счастливым местом, где вы соревновались и все складывалось хорошо?

– Во Франции я была всего дважды, это город Тье, в 30 минутах езды от Парижа. И там мне все очень импонировало, все зрители очень тепло принимают меня и нашу команду и всегда тепло поддерживают.

– Так у вас уже есть персональные фанаты и во Франции?

– Можно считать, что да. Как поддерживают? Так же рисуют плакаты с нашими фотографиями, пишут, что мы лучшие, что они желают нам всего наилучшего и, конечно, победы, чтобы все были в безопасности, живы и здоровы.

– А с чем у вас ассоциируется Франция?

– Я всегда хотела попасть во Францию, в Париж, увидеть Эйфелеву башню, просто прогуляться по улочкам города, посмотреть на все.

– А как же круассаны, потому что большинство наших спортсменов думает о них?

– Надо держать себя в форме (смеется). Поэтому круассаны уже потом – после выступления.

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