''Могут только мешать'': Россия лицемерно обратилась к Украине из-за Олимпиады-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков лицемерно призвал Украину отказаться от идеи бойкотировать Игр-2024 в Париже, если представителей страны-агрессора допустят до соревнований. По мнению чиновнику, это якобы негативно повиляет именно на украинский спорт.

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Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он соврал о том, что России всегда соблюдает Олимпийскую хартию, хотя сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил агрессоров в нарушении олимпийского перемирия.

"В первую очередь хочу отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии. ОКР делает все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия олимпийского движения действовали и на территории России. В нашей современной истории любые попытки бойкота соревнований никогда не приводили к успеху той страны, которая это делала. Призываем украинских коллег отказаться от практики бойкотов. Олимпийское движение должно делать мир лучше, а бойкоты могут этому только мешать", – сказал Поздняков.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту. В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска спортсменов из РФ к участию в Играх 2024 года в Париже.

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