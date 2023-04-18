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Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
7,3 т.
Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

Трехкратная чемпионка России по гандболу в составе волгоградского "Динамо-Синара" Виктория Дивак была найдена мертвой под окнами высотки в Астрахани. Как сообщают местные СМИ, левая полусредняя ГК "Астраханочка" выпала из 8-го этажа дома по улице Софьи Перовской не дожив 3 недели до своего 30-летия.

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Спортсменка, которая в 2009 году в составе юниорской сборной России выигрывала чемпионат Европы, скончалась до прибытия медиков. По предварительным данным следствия это был несчастный случай.

Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

В послужном списке Дивак золотые медали чемпионата Беларуси в составе "Гомеля". Также Виктория дважды выигрывала кубок этой страны. Выступая во Франции в "Ахенхайм Трухтерсхайм" гандболистка становилась победительницей во второй национальной лиге.

Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

Виктория Дивак младшая из трех дочерей известного в прошлом футболиста "Ротора" Виктора Дивака. 6 лет назад вышла замуж за гандболиста краснодарского СКИФа Дмитрия Копосова.

Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля известная итальянская волейболистка погибла, выпав из окна отеля в Стамбуле, где ночевала вместе с своей командой "Новари" после полуфинальной игры Лиги чемпионов против местного "Эджзаджибаши".

Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

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