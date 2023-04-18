Многократная чемпионка России разбилась насмерть, выпав из окна

Трехкратная чемпионка России по гандболу в составе волгоградского "Динамо-Синара" Виктория Дивак была найдена мертвой под окнами высотки в Астрахани. Как сообщают местные СМИ, левая полусредняя ГК "Астраханочка" выпала из 8-го этажа дома по улице Софьи Перовской не дожив 3 недели до своего 30-летия.

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Спортсменка, которая в 2009 году в составе юниорской сборной России выигрывала чемпионат Европы, скончалась до прибытия медиков. По предварительным данным следствия это был несчастный случай.

В послужном списке Дивак золотые медали чемпионата Беларуси в составе "Гомеля". Также Виктория дважды выигрывала кубок этой страны. Выступая во Франции в "Ахенхайм Трухтерсхайм" гандболистка становилась победительницей во второй национальной лиге.

Виктория Дивак младшая из трех дочерей известного в прошлом футболиста "Ротора" Виктора Дивака. 6 лет назад вышла замуж за гандболиста краснодарского СКИФа Дмитрия Копосова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля известная итальянская волейболистка погибла, выпав из окна отеля в Стамбуле, где ночевала вместе с своей командой "Новари" после полуфинальной игры Лиги чемпионов против местного "Эджзаджибаши".

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