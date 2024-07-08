'Мнения пессимистов': легкоатлетка, рекорд которой побила Магучих, объяснила важность достижения украинки

Знаменитая болгарская легкоатлетка Стефка Костадинова поздравила украинку Ярославу Магучих с новым мировым рекордом в прыжках в высоту. Наша соотечественница в этапе Бриллиантовой лиги в Париже сумела взять планку на отметке 210 сантиметров, побив тем самым достижение уроженки Пловдива 37-летней давности.

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В интервью сайту Национального олимпийского комитета Болгарии Костадинова отметила важность успеха. По словам экс-спортсменки, украинская легкоатлетка доказала, что человеческие возможности не имеют границ, а рекорды, которые считались вечными, на самом деле такими не являются.

"Я рада, что мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин сейчас составляет 210 см. Я была уверена, что это когда-нибудь произойдет. Достижение украинки Ярославы Магучих исторически не только потому, что оно бьет рекорд, который держался 37 лет, но и потому, что эти 210 см доказывают, что человеческие возможности безграничны, и развеивают мнения пессимистов с их заявлениями о том, что некоторые рекорды в легкой атлетике останутся навсегда", – сказала Костадинова.

Она также пожелала нашей прыгунье улучшать свои достижения. "Она это сделала прямо в Париже незадолго до Олимпиады. Я еще раз поздравляю Магучих, желаю ей новых побед и рекордов, но не перестаю верить, что когда-нибудь рекорд снова станет болгарским", – подчеркнула бывшая спортсменка.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео, как стадион в Париже отреагировал на рекордный прыжок Ярославы Магучих на этапе Бриллиантовой лиги.

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