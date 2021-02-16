Мне стыдно, что я живу в России, – олимпийская чемпионка, помогавшая Путину

Двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле Яна Егорян заявила, что ей стыдно жить в своей стране.

27-летняя россиянка, ставшая в 2018 года доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на президентских выборах, разместила у себя в Instagram соответствующий сторис.

Девушка, комментируя инцидент в Адлере, где неизвестные расстреляли бездомных собак, пожелала смерти тем людям, которые с этим связаны.

"Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое?! Мне стыдно, что я живу в этой стране", – написала фехтовальщица.

Спортсменка заявила, что ее достали "тупые посты со с*аной едой, деревьями, погодой и селфи". Титулованная спортсменка призвала всех очнуться и посмотреть, что вокруг них происходит.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев не смог сдержать эмоций в прямом эфире после матча Сербия – Россия.

Губерниев назвал выступление российской команды в Белграде позором, заявив, что ему "стыдно за эту "срамоту"