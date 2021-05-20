Мировой рекордсмен из России отказался выступать за страну и сменил гражданство

Российский легкоатлет Матвей Волков, специализирующийся на прыжках с шестом, официально сменил гражданство, получив паспорт Беларуси, сообщает Sputnik со ссылкой на Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА). В феврале он установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет (5,60 метра), выступая в личном первенстве.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) еще в начале года допустила 16-летнего Волкова к участию в международных соревнованиях в Польше, не дожидаясь официального согласования перехода атлета под эгиду БФЛА.

Однако спортсмен смог выступить только в личном первенстве - Беларусь он еще не представлял. Теперь Волков получил белорусское гражданство и допуск к выступлениям за новую страну на международном уровне.

Сейчас он живет в Минске, учится в РГУОР (Республиканское училище олимпийского резерва) и тренируется под руководством своего известного отца - серебряного призера Олимпиады-80 Константина Волкова.

О том, что Волков-младший принял решение о переезде в республику, стало известно летом прошлого года.

Причиной такого поступка стал бессрочный запрет на выступление российских спортсменов даже под нейтральным флагом после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере 5 миллионов долларов организации World Athletics.