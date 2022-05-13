Министра спорта России подловили на лжи об успехах "спецоперации" в Украине

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что после начала "спецоперации" в Украине пришлось эвакуировать около полутысячи юных спортсменов из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областях. Это было сделано, чтобы дети смогли продолжить свои тренировки.

"Буквально с первых дней специальной операции, а именно с 26 февраля, более 500 юных спортсменов прибыли в Россию для продолжения тренировок. Эта работа ведется совместно с "Минспорта ДНР" и МЧС России", – заявил Матыцин в интервью ТАСС.

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На такие "успехи" российских вооруженных сил обратили внимание болельщики, резонно поинтересовавшись у чиновника, почему до начала полномасштабного вторжения в Украину, молодые спортсмены смогли заниматься, а как только началось "освобождение", их сразу пришлось эвакуировать.

Также юзеры спрашивают, кому нужны эти спортсмены в России.