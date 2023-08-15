Министр РФ заявил о 'величии России' и был высмеян в ответ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что победа РФ на II Играх стран СНГ в очередной раз подтвердила величие страны. Спортсмены из Российской Федерации завоевали 288 медалей, заняв первое место в итоговом медальном протоколе.

Видео дня

"При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы. Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта", – заявил Матыцин в интервью российским пропагандистам, вызвав бурную реакцию у болельщиков.

Российские любители спорта высмеяли такой пафос чиновника.

"Ого... завоевали несколько килограмм медалей на соревнованиях о которых никто не слышал. Уважаемо. Можно и шарманку про величие в очередной раз включить", - иронизируют юзеры.

Пользователи интересуются, почему же такие "суперважные" игры не показали ни по одному телеканалу.

Болельщики не сомневаются, что такое заявление Матыцин сделал исключительно ради пропаганды.

"Был в программе волейбол. Игры команд до 21 года. Так мало того, что команды участницы полное дно, так еще к примеру ОАЭ привез на "столь важный турнир" команду до 18 лет, зато вот эти вот дурилки картонные для ваты накидывают, что это были мегаигры по накалу и по конкуренции", - написал один комментаторов

Фанаты с сарказмом оценивают слова Матыцина.

"Ногами вперёд вынесли Беларусь-2, Таждикистан, Мали и Талибан-3, да так, что болгары восхитились", - не сдерживаются россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России опозорились с "альтернативной Олимпиадой", засветив реальный уровень турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!