''Мина накрыла Алину и маму'': спортсменку-вундеркинда убили в Мариуполе после отказа семьи от выезда, брата добил снайпер

14-летняя тяжелоатлетка из Мариуполя Алина Перегудова была уникальной спортсменкой – в столь юном возрасте она выполнила норматив мастера спорта, попала в резерв сборной Украины и готовилась к чемпионату Европы. Девочка мечтала о больших победах и титулах, но началась полномасштабная война с РФ. 28 февраля Алина перестала выходить на связь, а в апреле стало известно, что она погибла.

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Вспоминая трагические события годичной давности, OBOZREVATEL пообщался с Игорем Анушкевичем – директором специализированного колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки, в котором училась Алина. Он рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения Перегудова находилась в Бахмуте, однако в связи с военной агрессией России они были вынуждены вернуть ее родителям в Мариуполь.

"25 и 26 февраля я собрал работников и детей, организовал транспорт, мы проработали маршрут и отправили детей по домам, к их родителям. 26-го числа автобус выехал через Константиновку, Покровск и Курахово на Мариуполь. В нем было не менее 24 детей. В Мариуполе всех встретил родительский комитет и развез их по домам", – вспомнил Анушкевич.

В марте руководству колледжа дали команду эвакуироваться из Бахмута и перевезти организацию в Полтаву, на базу местного государственного педагогического университета им. Короленко, где сегодня учится 291 человек – школьный блок и студенты.

После этого работники колледжа ездили в Донецкую область из Полтавы и вывозили и своих детей, и других людей и их имущество: "И даже совсем недавно мы приезжали легковыми машинами и вывозили людей – из Бахмута, Константиновки, Краматорска, Славянска, Доброполья. Это делали наши тренеры. Мы не стояли на месте".

Год назад работники колледжа вывозили людей из Мариуполя – и с Левого берега, который отделен от остальной части города промышленной зоной комбината "Азовсталь", и из центральных районов. Приглашали эвакуироваться и Алину.

"Мариуполь – это же мой родной город. И эти дети... Мы приглашали выехать и Алину. И главный тренер сборной Украины приглашал ее в Киев тренироваться. Но мама не захотела, а решают родители. А они сначала боялись выезжать. Только потом, когда уже стало в Мариуполе совсем жарко, начали выезжать в сторону города, чтобы выбраться оттуда. Но все уже было перекрыто", – вспомнил Анушкевич.

Игорь Казимирович рассказал, что и сам когда-то тренировался в Мариуполе у тренера Алины – Сергея Сергеевича Аленина.

"Алина до колледжа тренировалась на Левом берегу. Когда случилась эта беда, она училась в 9 классе, была многократной чемпионкой Украины. Можете представить, насколько она была талантливым ребенком, если в 14 лет на чемпионате страны уже выполнила норматив мастера спорта, но ей не присвоили, поскольку такое звание у нас дается с 15 лет. Алина входила в резерв сборной Украины и вела подготовку для участия в отборе к чемпионату Европы, а также дальнейшего участия в нем", – отметил Анушкевич.

Директор колледжа даже сожалел о том, что в первые дни войны отправил детей по домам, но иначе поступить не мог, ведь у них есть родители, за которыми остается последнее слово.

"В день своей гибели она была дома, в Мариуполе с бабушкой, мамой и братом. Они собрали вещи и как раз вышли из подъезда своего дома, когда рядом приземлилась мина. Она взорвалась, накрыла Алину и ее маму. Брат шел сзади. Он приподнялся, и в этот момент его убила пуля снайпера. Осталась только бабушка. Вот такое наше горе", – грустно сказал Игорь Казимирович.

Ранее тренер Перегудовой Игорь Обухов вспоминал, что у Алины таки были планы поехать в Киев, где у нее жила вторая бабушка и тетя. Но не успела. При этом, по словам подруги, даже когда в ее городе стреляли, спортсменка "выходила на тренировки, ничего не боялась".

А в тяжелую атлетику пришла в результате трагического случая в детстве, когда ее в восемь месяцев покусал бультерьер. У Алины было разорвано лицо, но ее почему-то отвезли не в ближайшую больницу, а к ветеринару. Никто не думал, что малышка выживет, а ветеринар зашил рану в половину лица грубо, как мог.

"Но девочка выжила, стала расти, и этот шов тянул, лицо немного перекашивало. В детстве над ней смеялась дети. Поэтому все время Алина проводила с бабушкой, которая работала на железной дороге. Она проверяла пути и кувалдой забивала рельсы. Это нравилось ребенку, так она пришла в тяжелую атлетику", – вспоминал Обухов.

К сожалению, Алина далеко не единственная спортсменка, жизнь которой оборвали в Мариуполе российские оккупанты. Игорь Анушкевич рассказал, что во врем обстрелов Мариуполя российскими оккупантами погиб и его тренер по дзюдо и самбо – Ильницкий Николай Михайлович.

"Когда он получил ранение в плечо, я так понял, что из 17-го микрорайона, где он жил, его повезли в конец квартала, где была новая большая городская больница. Но со Старого Крыма уже наступали оккупанты. И, скорее всего, его не довезли. Знаю об этом, потому что у него есть дочь и сын. А жена Николая Михайловича умерла там в подвале", – грустно подытожил директор колледжа.

Официально Ильницкий числиться пропавшим без вести, но, наверное, все видели на фото или видео десятков тысяч могил мирных жителей под Мариуполем. Поэтому шансов, что наставник выжил после того ранения и столько времени не выходит на связь – практически нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боец "Азова" отказался от чемпионата мира и прорвался в окруженный Мариуполь. Он шел под пулями к другу, когда получил смертельное ранение.

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